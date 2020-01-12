Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimlerdir? Şaban Oğlu Şaban nerede ve ne zaman çekildi?

Kemal Sunal ve Hlit Akçetepe'nin yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şaban Oğlu Şaban filmi televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı filmi izleyenler, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncularını sorguluyor. İşte, Şaban Oğlu Şaban filmi oyuncuları ve filmler ilgili bilgiler...

ŞABAN OĞLU ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şabanoğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şaban' karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Sadık Şendil'in senaristliğini yaptığı film Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal'ın başrolde olduğu filmde, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Sıtkı Akçetepe, Ayşen Gruda, Ayben Erman, Dinçer Çekmez, Sevda Aktolga, Sevil Üstekin, Şevket Altuğ gibi oyuncular yer almaktadır.

KONUSU

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.