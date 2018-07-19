Saati değişen Gelinim Mutfakta’nın yeni bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor
Saati yeniden öne çekilen Gelinim Mutfakta’nın 94. bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Hem gelinler hem de kaynanalar arasında çekişmenin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta’da haftanın finaline doğru gerilim artıyor. İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölümünden ilk görüntüler!
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, yeni saatinde yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gelinim Mutfakta 94. bölüm fragmanı yayında! Elif'in, taklidini yaptığı Nurten Hanım duruma çok sinirleniyor! Örtü serme gerginliği Nurten Hanım ve Reyhan Hanım arasında devam ediyor. Gelini Özlem'in kendisine bağırmasını haklı bulan Nurten Hanıma, Çiğdem Hanım büyük eleştiride bulunuyor. Ezgi ile Özlem arasında "Kafa ütüleme" tartışması yaşanıyor. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 12.15'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde; Özlem, aldığı düşük puanlar sonrasında çıldırdı ve ilk olarak da kayınvalidesi Nurten Hanımla kavga etti. Özlem, kayınvalidesi Nurten Hanım'dan aldığı düşük puan sonrası kendine hakim olamadı ve sert bir tartışmanın içine girdi. Günün yemeği olan "Tavuklu Çökertme Kebabı"nıtarifine uygun olarak pişirdiğini ancak kayınvalidesinin bilerek düşük puan verdiğini iddia etti.
Bunun üzerine çok sinirlenen Özlem"Kabul etmiyorum ben! Birlik bir tabak mıydı? Haksızlığı kabul etmiyorum!" diyerek bağırmaya başladı. Nurten Hanım, "Bir bağırma, dinle!" diye onu uyarınca gelini Özlem açtı ağzını, yumdu gözünü.
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