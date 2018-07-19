Saati değişen Gelinim Mutfakta’nın yeni bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.07.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Saati değişen Gelinim Mutfakta’nın yeni bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor

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Saati değişen Gelinim Mutfakta’nın yeni bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor

Saati yeniden öne çekilen Gelinim Mutfakta’nın 94. bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Hem gelinler hem de kaynanalar arasında çekişmenin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta’da haftanın finaline doğru gerilim artıyor. İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölümünden ilk görüntüler!

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, yeni saatinde yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gelinim Mutfakta 94. bölüm fragmanı yayında! Elif'in, taklidini yaptığı Nurten Hanım duruma çok sinirleniyor! Örtü serme gerginliği Nurten Hanım ve Reyhan Hanım arasında devam ediyor. Gelini Özlem'in kendisine bağırmasını haklı bulan Nurten Hanıma, Çiğdem Hanım büyük eleştiride bulunuyor. Ezgi ile Özlem arasında "Kafa ütüleme" tartışması yaşanıyor. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 12.15'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde; Özlem, aldığı düşük puanlar sonrasında çıldırdı ve ilk olarak da kayınvalidesi Nurten Hanımla kavga etti. Özlem, kayınvalidesi Nurten Hanım'dan aldığı düşük puan sonrası kendine hakim olamadı ve sert bir tartışmanın içine girdi. Günün yemeği olan "Tavuklu Çökertme Kebabı"nıtarifine uygun olarak pişirdiğini ancak kayınvalidesinin bilerek düşük puan verdiğini iddia etti.

Bunun üzerine çok sinirlenen Özlem"Kabul etmiyorum ben! Birlik bir tabak mıydı? Haksızlığı kabul etmiyorum!" diyerek bağırmaya başladı. Nurten Hanım, "Bir bağırma, dinle!" diye onu uyarınca gelini Özlem açtı ağzını, yumdu gözünü.

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