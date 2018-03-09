Saadet Işıl Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve kiminle evli?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Vatanım Sensin’de oynadığı karakterle dikkatlerini üzerine çeken Saadet Işıl Aksoy, son günlerde merak edilen ve araştırılan isimlerden oldu. 2005 yılında sinema dünyasına adım atan ve kariyerinde hızla yükselen Saadet Işıl Aksoy dizi ve filmlerin aranan isimlerinden olmaya devam ediyor. İşte son günlerin popüler ismi Saadet Işıl Aksoy hakkında merak edilen her şey...
SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?
1983 yılında Emniyet Teşkilatı'na mensup bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Saadet Işıl Aksoy, lise eğitimini Kadıköy'de Acıbadem Lisesi'nden tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.
İlk profesyonel tiyatro deneyimini 2010 yılında Robert Harling'in yazarlığını yaptığı, Tiyatrokare tarafından sahnelenen "Çelik Manolyalar" adlı tiyatro oyununda yaşayan Saadet Işıl Aksoy ilk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Yumurta" filmiyle 2007 yılında yaşadı. Bu filmle, 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.
2008 yılında ABD yapımı "A Beautiful Life" filminde Denise rolünde oynadı. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı "Başka Dilde Aşk" adlı filmde oynamıştır. Bu film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü aldı. 2009 yılında yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan "Twice Born" adlı bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penelope Cruz'la birlikte rol aldı.
2014 yılında Pamir Kıraner ile dünya evine giren Saadet Işıl Aksoy, eşi ile birlikte 2015 yılının son aylarına doğru Türkiye'ye veda edip ABD'ye yerleşmişti.
Güzel oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan "Vatanın Sensin" dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.
FİLM VE DİZİLERİ
2017 - Vatanım Sensin (Dizi)
2014 - Ragion di Stato (Dizi)
2013 - Sürgün
2012 - Sen Dünyaya Gelmeden - Twice Born
2011 - Nolya (Kısa Film)
2011 - Umut Üzümleri
2011 - Muhteşem Yüzyıl (Dizi)
2009 - Şark Oyunları – Eastern Plays
2009 - Başka Dilde Aşk
2009 - Balkan Düğünü (Dizi)
2009 - Aşkın Yaşı Yok / The Rebound
2008 - Süt
2008 - Sınıf(Dizi)
2008 - Kalpsiz Adam (Dizi)
2008 - A Beautiful Life
2007 - Yumurta
2007 - Karşılaşma
2007 - Senden Başka (Dizi)
2005 - Güz Yangını (Dizi)
2005 - Esir Kalpler (Dizi)
2005 - Zincirleme Film Tamlaması
ÖDÜLLERİ
2007 - 44. Antalya Film Şenliği, Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü - Yumurta
2007 - 13. Saraybosna Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta
2007 - 40. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta
2008 - 19. Ankara Uluslararası Film Festivali, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu - Yumurta
2008 - 1. Yeşilçam Ödülleri, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - Yumurta
2008 - 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta
2009 - 4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu - Başka Dilde Aşk
2010 - 21. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu - Başka Dilde Aşk
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