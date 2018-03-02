Saadet Işıl Aksoy kimdir, kaç yaşında?

Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin’de oynadığı karakterle dikkatlerini üzerine çeken Saadet Işıl Aksoy, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden oldu. Zaman zaman magazin basınında yer alan haberlerle tekrar gündeme gelen Saadet Işıl Aksoy'un kim olduğunu merak eden hayranları, sevilen oyuncu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Saadet Işıl Aksoy kimdir? Saadet Işıl Aksoy kaç yaşında ve aslen nereli? Saadet Işıl Aksoy hangi projelerde yer aldı. İşte Saadet Işıl Aksoy hakkında merak edilen her şey...

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

1983 yılında Emniyet Teşkilatı'nda çalışan bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelen Saadet Işıl Aksoy, Acıbadem Lisesi'nden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı.

İlk profesyonel tiyatro deneyimini 2010 yılında Robert Harling'in yazarlığını yaptığı, Tiyatrokare tarafından sahnelenen "Çelik Manolyalar" adlı tiyatro oyununda yaşayan Saadet Işıl Aksoy ilk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Yumurta" filmiyle 2007 yılında yaşadı. Bu filmle, 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

2008 yılında ABD yapımı "A Beautiful Life" filminde Denise rolünde oynadı. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı "Başka Dilde Aşk" adlı filmde oynamıştır. Bu film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü aldı. 2009 yılında yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan "Twice Born" adlı bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penelope Cruz'la birlikte rol aldı.

2014 yılında Pamir Kıraner ile dünya evine giren Saadet Işıl Aksoy, eşi ile birlikte 2015 yılının son aylarına doğru Türkiye'ye veda edip ABD'ye yerleşmişti. Güzel oyuncu son olarka Kanal D ekranlarında yayınlanan "Vatanın Sensin" dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.

FİLM VE DİZİLERİ

2017 - Vatanım Sensin (Dizi)

2014 - Ragion di Stato (Dizi)

2013 - Sürgün

2012 - Sen Dünyaya Gelmeden - Twice Born

2011 - Nolya (Kısa Film)

2011 - Umut Üzümleri

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Dizi)

2009 - Şark Oyunları – Eastern Plays

2009 - Başka Dilde Aşk

2009 - Balkan Düğünü (Dizi)

2009 - Aşkın Yaşı Yok / The Rebound

2008 - Süt

2008 - Sınıf(Dizi)

2008 - Kalpsiz Adam (Dizi)

2008 - A Beautiful Life

2007 - Yumurta

2007 - Karşılaşma

2007 - Senden Başka (Dizi)

2005 - Güz Yangını (Dizi)

2005 - Esir Kalpler (Dizi)

2005 - Zincirleme Film Tamlaması

ÖDÜLLERİ

2007 - 44. Antalya Film Şenliği, Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü - Yumurta

2007 - 13. Saraybosna Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta

2007 - 40. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta

2008 - 19. Ankara Uluslararası Film Festivali, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu - Yumurta

2008 - 1. Yeşilçam Ödülleri, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - Yumurta

2008 - 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu - Yumurta

2009 - 4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu - Başka Dilde Aşk

2010 - 21. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu - Başka Dilde Aşk