Roma’yı mı fethedeyim?
“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin yarın akşam ekrana gelecek üçüncü bölümünde Eleni rüzgârı esecek.
Dizinin üçüncü bölümünün fragmanı büyük merak uyandırdı. Fragmanda Sultan Mehmed Han’ın Eleni’ye “Bana sultanım diye hitap etmen için önce Roma’yı mı fethetmem gerekiyor?” diye sorduğu sahneye de yer verildi. Şehzade Orhan’la çıktığı yolda kendini bir anda Sultan Mehmed Han’ın yanında bulan Eleni’nin tüm hayatı, bu bölümde yaşanacak olaylarla değişecek.
Eleni karakterini Büşra Develi canlandırıyor.
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