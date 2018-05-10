Rıza Kocaoğlu, Otizmli çocuklarla
‘Çukur’ dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Aliço’yu Çukur’un fenomen karakterlerinden birine dönüştüren ve dizide otizmli bir karaktere hayat veren Kocaoğlu ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet etti ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.
Tohum Otizm Vakfı’nın okulunu ziyaret eden Rıza Kocaoğlu duygularını şu şekilde dile getirdi: “Hayatımın en güzel tecrübelerinden birini yaşadım. Çocuklarla bir araya gelmek, onların sevgisini hissetmek inanılmaz güzeldi. Beraber oyunlar oynadık, sohbet ettik. Otizmi tanımada ve farkındalığımı arttırmada bir adım öne taşıdı beni. Otizmde farkındalık çok önemli, önce fark ederek sonra da erken tanı ile onları daha çok yaşamın içine katabiliyoruz. Biz Çukur dizisinde Aliço karakteri ile bu farkındalığın biraz daha altını çizmeye çalışıyoruz. Sezon finalinde de Tohum Otizm Vakfı ile bu farkındalığı arttıracak bir projemiz olacak. Ben daha sonra da okula yeniden gelip onlarla vakit geçirmeye devam edeceğim.”
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