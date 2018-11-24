Rıza Baba, torunu Zeyno için katil olacak mı?
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta nefes kesen gelişmeler ardı ardına yaşanırken, son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki final sahnesi dikkat çekti. Rıza Baba'nın artık sabrı taşıyor ve suçluların üzerine direkt kendi gidiyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?
Arka Sokaklar son bölümde, Pınar, Zeyno’yu okuldan almaya gider. Bu sırada maskeli adamlar Zeyno'yu kaçırır. Pınar, feryatlar içinde çocuğunu kurtarmaya çalışır; ancak, elinden bir şey gelmez. Panik olmuş bir halde Ali’yi arar. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrenince kalp krizi geçirir ve hemen hastaneye kaldırılır. Zeyno, korkmaya başlar. Küçük kızın köy evinden görüntüleri, ekibe gönderilir. Ali görüntüleri izleyince sinir krizi geçirir. Zeyno’yu kaçıranlar silahları istemektedirler.
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