Rıza Akın kimdir ve kaç yaşındadır?
Ünlü tiyatro sanatçısı Rıza Akın, son zamanlarda gündeme gelmesinin ardından, internet ve magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Televizyon ve dizi oyunculuğunun yanı sıra gazetecilik de yapan Rıza Akın, ilk oyunculuk deneyimine Adana'da başladı. Peki, birçok önemli projeye imza atan ve merak edilen Rıza Akın kimdir ve kaç yaşındadır?
Kardeş Payı, Gözetleme Kulesi, Süt, Beyaz Gelincik, gibi başarılı dizi ve sinema filmlerine adını yazdıran usta oyuncu Rıza Akın, Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Ünlü oyuncu, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. İşte son zamanlarda merak edilen Rıza Akın'ın hayatına dair bazı bilgiler...
RIZA AKIN KİMDİR?
Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Cesur Yürek, Maral: En Güzel Hikayem, Kardeş Payı, Gözetleme Kulesi, Alev Alev , Tövbeler Tövbesi , Kılıç Günü, Küçük Günahlar, Samanyolu, , Oğul , Saç, Masumlar , Neşeli Hayat, Karanlıktakiler, Hesaplaşma, Son Bahar , Tatil Kitabı, Süt, Kalpsiz Adam , Beyaz Gelincik
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