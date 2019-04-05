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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.04.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

Rıza Akın kimdir ve kaç yaşındadır?

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Rıza Akın kimdir ve kaç yaşındadır?

Ünlü tiyatro sanatçısı Rıza Akın, son zamanlarda gündeme gelmesinin ardından, internet ve magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Televizyon ve dizi oyunculuğunun yanı sıra gazetecilik de yapan Rıza Akın, ilk oyunculuk deneyimine Adana'da başladı. Peki, birçok önemli projeye imza atan ve merak edilen Rıza Akın kimdir ve kaç yaşındadır?

Kardeş Payı, Gözetleme Kulesi, Süt, Beyaz Gelincik, gibi başarılı dizi ve sinema filmlerine adını yazdıran usta oyuncu Rıza Akın, Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Ünlü oyuncu, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. İşte son zamanlarda merak edilen Rıza Akın'ın hayatına dair bazı bilgiler...

RIZA AKIN KİMDİR?

Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Cesur Yürek, Maral: En Güzel Hikayem, Kardeş Payı, Gözetleme Kulesi, Alev Alev , Tövbeler Tövbesi , Kılıç Günü, Küçük Günahlar, Samanyolu, , Oğul , Saç, Masumlar , Neşeli Hayat, Karanlıktakiler, Hesaplaşma, Son Bahar , Tatil Kitabı, Süt,  Kalpsiz Adam , Beyaz Gelincik

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