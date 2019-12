Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlayacak? Rise of Empires: Ottoman oyuncuları

Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisinin detayları ortaya çıktı. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinecek olan Rise of Empires: Ottoman, 24 Ocak’ta Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya başlanacak.



Rise of Empires: Ottoman’ın başrollerindi Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez üstleniyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN MARA HATUN İLE DÖNÜYOR

Tuba Büyüküstün, 6 bölümlük projede Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıracak. Mara Brankoviç ya da Mara Despina Hatun, Sırp despotu Đurađ Branković'in kızı, Osmanlı padişahı II. Murad'ın eşidir. Babası Sırbistan Despotu Đurađ Branković'dir. Annesinin kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Rivayetler arasında Trabzon İmparatoru IV. İoannis'in kız kardeşinin veya Kantakuzenos Hanedanı'ndan Eirene Kantakuzenos'un annesi olduğu iddia edilir.