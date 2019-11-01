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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Rıfat mı Murat mı? MasterChef'de bu hafta kim elendi?

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Rıfat mı Murat mı? MasterChef'de bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye’nin 31 Ekim tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Her hafta farklı bir lezzetle jüri üyelerinden geçer not almaya çalışan eleme adayları bu kez yöresel bir lezzet olan 'analı kızlı çorbası' ile yarıştılar. Altı kişinin potada olduğu eleme gecesinde MasterChef Türkiye’ye veda eden isim gözyaşlarını tutamadı. Peki, MasterChef'de bu hafta kim elendi?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 40. bölümü büyük heyecana sahne oldu.Kaptanlık oyununda yemeğini yetiştiremeyenler içinden Ekin ve Alican’ın direk eleme adayı gösterilmesi nedeniyle MasterChef Türkiye’de bu hafta 6 kişi elemede yarıştı. Potaya gönerilen Ekin, Alican, Rıfat, Eda, Suna ve Murat, “analı kızlı çorbası” tarifi ile jüri üyelerinin karşısına çıktılar. Analı kızlı yemeğinin yapıldığı elemede potadan ilk kurtulan isim Alican, ikincisi ise Suna oldu. Son ikiye Rıfat ile Murat kaldı. Jürinin yemeğini en az beğendiği Murat’ın MasterChef Türkiye macerası sona erdi.

RIFAT'TAN DUYGUSAL SÖZLER

Son ikiye kalan Rıfat, eleme gecesinde yarışmaya veda eden Murat için şu sözleri söyledi: “Murat Abi’nin elendiğini düşündüğümde ilk hissettiğim şey inanılmaz bir üzüntüydü, Murat Abi’nin eksikliğini çok hissedeceğimizi düşündüm.”

"ÇOK ZOR GERÇEKTE ÇOK ZOR"

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya veda eden Murat Tokmak, veda konuşmasında hissettiklerini dile getirdi. Çok alıştım herkese, herkesi çok özleyeceğim. Burası ikinci ailem oldu, duygularımın en üst seviyede olduğu andayım şu anda. Ayrıldığım için çok üzgünüm. Sanki bir rüyaydı, uykudan uyandım. Hiç kimseyi kırmamaya çalıştım, ağır ithamlarda bulunmamaya çalıştım. Bazen bağırdım, çağırdım ama hiç kimseye art niyet beslemedim. Hayatım Trabzon'da geçiyor, arkadaşlarımı özlediğim zaman buluşamayacağım, göremeyeceğim. Çok zor, gerçekten çok zor.

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