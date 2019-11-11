Rick and Morty 4. yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Rick and Morty 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Online yayın platformunda 3 sezondur yayın hayatına devam eden yetişkin çizgi filmi Rick and Morty, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Rick and Morty'nin 4. yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte, sevilen çizgi dizi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Özel bir online yayın platformu aracılığıyla alt yazılı ve dublajlı versiyonları izlenebilen Rick and Morty, 4. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu yeni bölümleri ile yine aynı platformda yayınlanması beklenen Rick and Morty, pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Peki, Rick and Morty 4. yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?
RİCK AND MORTY 4. YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Rick and Morty'nin 4. yeni sezonu, herhangi bir değişiklik olmadığı taktirde, dublaj ve altyazılı haliyle 2020'nin ilk günleri yayınlanması bekleniyor.
Çizgi dizinin yeni bölümleri, yurt dışında yayın yapan farklı mecralarda ise haftalık olarak izlenebilecek.
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