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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.10.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Reyhan Hanım herkesi gülmekten kırdı geçirdi

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Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Reyhan Hanım, kaynanalara verdiği "ağırbaşlı olacağım" sözünü tutamadı ve tavırları ile başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi kahkahalara boğdu.

Kaynanalar odasında Reyhan Hanımın yaşına göre davranmadığı konuşulup, tartışıldı. 18 yaşında bir genç kız gibi davrandığı ve kaynana ağırbaşlılığı içinde davranmadığı eleştirildi. Bu eleştiriler karşısında Reyhan Hanım onlara bir söz verdi. Yemek tadımı sırasında onların istediği gibi ağırbaşlı davranarak tam bir kaynana olacağını söyledi. Yemek tadım sırası Reyhan Hanıma geldiğinde ise, onun eski neşeli halini görmeyen Fatih Ürek sebebini sordu. Reyhan Hanım da kaynanalara verdiği sözü anlattı; fakat, içi kıpır kıpır olan Reyhan Hanım daha fazla dayanamadı. Ağırbaşlı tavrından, eski neşeli haline yıldırım edasıyla geçti. Bu geçiş hallerini görenler ise, gülmelerini engelleyemedi. Fatih Ürek de kahkahalarıyla onu izlemeye başladı. Reyhan Hanımın neşesi kaldığı yerden devam etti...

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.

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