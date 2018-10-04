Reyhan Hanım herkesi gülmekten kırdı geçirdi
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Reyhan Hanım, kaynanalara verdiği "ağırbaşlı olacağım" sözünü tutamadı ve tavırları ile başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi kahkahalara boğdu.
Kaynanalar odasında Reyhan Hanımın yaşına göre davranmadığı konuşulup, tartışıldı. 18 yaşında bir genç kız gibi davrandığı ve kaynana ağırbaşlılığı içinde davranmadığı eleştirildi. Bu eleştiriler karşısında Reyhan Hanım onlara bir söz verdi. Yemek tadımı sırasında onların istediği gibi ağırbaşlı davranarak tam bir kaynana olacağını söyledi. Yemek tadım sırası Reyhan Hanıma geldiğinde ise, onun eski neşeli halini görmeyen Fatih Ürek sebebini sordu. Reyhan Hanım da kaynanalara verdiği sözü anlattı; fakat, içi kıpır kıpır olan Reyhan Hanım daha fazla dayanamadı. Ağırbaşlı tavrından, eski neşeli haline yıldırım edasıyla geçti. Bu geçiş hallerini görenler ise, gülmelerini engelleyemedi. Fatih Ürek de kahkahalarıyla onu izlemeye başladı. Reyhan Hanımın neşesi kaldığı yerden devam etti...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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