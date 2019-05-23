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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.05.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

'Reyhan Hanım programı ele almaya çalışıyor'

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'Reyhan Hanım programı ele almaya çalışıyor'

'Gelinim Mutfakta' programıyla ekranlarda olan Fatih Ürek, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Fatih Ürek merak edilenleri canlı yayında anlattı:

- Programa başladığımdan beri 10 ödül aldım, öncesinde hiç ödül almamıştım.

- Çekimler bitip eve gittiğimde pestil oluyorum. Elim kolum kalkmıyor. Sadece uzanıyorum. Çünkü o kadar yoruyorlar ki beni...

- Programdaki Reyhan Hanım'ın beni çok sevdiğini biliyorum ama bazen kendisini ben sanıyor. Programı ele almaya çalışıyor.

- Birbirimize pahalı hediyeler alma durumu Demet ile aramızda var, her şey karşılıklı. Ama kimseye tektaş almadım. O haberler gerçek değil.

- Edis ile Aleyna Tilki'nin "Araba kaza yaparsa, Türk Pop'u biter" sözlerini iddialı buldum. Onların şimdi gidip gezdiği Amerika'yı Ajda Pekkan yıllar önce gezdi. Dolu dolu yaşadı zaten. Bu ülkede bir Süperstar gerçeği var. Tarkan var mesela... Bir dönemi geride bıraktı. Onu hiç böyle sözler ederken gördünüz mü? Etmez. Çünkü altı dolu. İhtiyacı yok bunlara.

- Aleyna ve Edis'e tavsiyem büyüklerinizi dinleyin. Gaza gelmeyin. Büyükleriniz yaşamış, görmüş, geçirmiş onlardan faydalanın. İnsan böyle laflar ediyorsa, altı boştur.  

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