Reyhan Hanım, ilk günden yarışmaya ağırlığını koydu
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ da bugün; yarışmaya yeni katılan Reyhan Hanım’ın otoriter kimliği başta Çiğdem Hanım olmak üzere tüm kayınvalideleri rahatsız etti.
Reyhan Hanım kendi titizliğinden ve düzenliliğinden bahsettiği sırada gözüne Başak'ın kayınvalidesi Hanife Hanım’ın sehpa üzerindeki yöresel örtüsü takıldı. Kalkıp örtüyü kaldırdı. Bu durumu gören Çiğdem Hanım örtünün hatırası olduğunu düşündüğünden engel olmaya çalıştı. Fakat engel olamadı. İkili arasında sehpa düzenlemesi ile ilgili de ufak bir sorun çıktı. Reyhan Hanım’ın düzenini Çiğdem Hanım bozdu, Çiğdem Hanım’ın düzenini de Reyhan Hanım bozdu.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 15.45’de.
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