Reyhan Hanım, 40. Evlilik yıldönümü için gelinlik giydi
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Başak, Reyhan Hanıma gelinlik hediye etti.
Reyhan Hanım, programa katıldığından beri eşi ile 40. yıllarında nikah tazelemekten bahsediyordu. Fakat Reyhan Hanım’ın kayınvalidesinin vefatından dolayı bu özlemi bir başka bahara kaldı. Başak, bu duruma üzüldüğünü belirterek ona bir gelinlik hediye etti. Reyhan Hanım, düğünündeki ilk gün gibi çok mutlu oldu. Yemek tadımı öncesi gelinliği giydi ve stüdyoya öyle girdi. Başta Fatih Bey olmak üzere, onu gelinlik içinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fatih Ürek ve Reyhan Hanım arasında ufak bir düğün seremonisi yaşandı. Elindeki gelin çiçeğini de atmayı ihmal etmedi ve çiçeği, Fatih Ürek kaptı. Darısı Fatih Ürek'in başına...
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