Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlandı! Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriRecep İvedik 6'nın fragmanı yayınlandı! Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek?
GeriTelevizyon Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlandı! Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.10.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlandı! Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlandı! Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek?

Recep İvedik filmlerinin devamı niteliğinde olan Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlandı. Komedi filmi sevenler tarafından uzun zamandır beklenen Recep İvedik 6 kısa süre sonra beyaz perdede yerini alacak. Şahan Gökbakar imzasını taşıyan filmde izleyenler eğlenceli anlar yaşayacak. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek? İşte, filmle ilgili merak edilenler

Türk sinemasının başarılı komedi filmleri arasında yer alan, başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 6'nın, aylardır beklenen fragmanı yayınlandı. Şahan Gökbahar Eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden filmin vizyona gireceği tarihi 8 Kasım olarak duyurmuştu. Peki, Recep İvedik 6'da neler olacak? İşte, Recep İvedik 6'dan ilk görüntüler...

ŞAHAN GÖKBAKAR ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Başarılı komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar Twitter'den izleyicilere müjdeli haberi vererek " Recep İvedik 6, 8 Kasım'da sizlerle... Bu serüvende Recep, Konya diye Kenya' ya gidiyor... Peki sizce bundan sonraki seruvende nereye gitsin?"

RECEP İVEDİK 5'iN KONUSU NEYDİ?

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin talihsiz olayı sonucu işler karışırken, Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi çıkar.

Fragmanda Recep İvedik, sporun her alanında boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor. Bambaşka bir yönüyle izleyeceğimiz Recep İvedik; yeni filminde gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkartacak performanslar sergiliyor.

Şahan Gökbakar’ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu kardeşi Togan Gökbakar’la birlikte yazdığı “Recep İvedik 5”ten ilk görüntüler ortaya çıktı. Serinin takipçilerinin merakla beklediği filmde Recep İvedik bu kez bambaşka bir yönünü gözler önüne seriyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
O sözlere Oktay Kaynarca'dan yanıt!
'Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim'
'Estetik yaptırmam burnum kemerli kalacak'
Ece Uslu: Ne çekiyorsunuz? Ne var!