Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Tarih detayı!
Sinemaseverlerin bir süredir yakından takip ettiği dağıtımcı probleminin çözülmesi üzerine Recep İvedik 6'nın vizyona gireceği tarih de belli oldu. Şahan Gökbakar'ın baş rolünde yer aldığı Recep İvedik 6'nin sinema perdesinde ne zaman yer alacağı, dağıtımcı şirket Universal Pictures tarafından duyuruldu.
Recep İvedik 6 için merakla beklenen vizyon tarihi ortaya çıktı. Dağıtımcı problemi nedeniyle vizyon tarihi bir süredir askıda olan Recep İvedik 6 için Paramount Pictures ve Universal Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi hakkında resmi internet sitesine ekleme yapan UİP, bu tarihi 8 Şubat olarak belirledi.
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