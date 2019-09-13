Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek? İşte Recep İvedik 6 vizyon tarihi
Şahan Gökbakar'ın imzasını taşıyan Recep İvedik filmlerinin devamı niteliğinde olan Recep İvedik 6 için geri sayım devam ediyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği Recep İvedik 6'nın sinema perdesinde yer alıp vizyona gireceği tarih açıklandı. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman gösterime girecek? Recep İvedik 6 ne zaman sinamada? İşte, merakla beklenen filmin vizyon tarihi.
Güldürü kategorisinde yer alan ve başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 6 sinamaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin diğer serilerinin devamı olan Recep İvedik 6'ın izleyici ile buluşacağı tarihi Şahan Gökbakar Twitter adresi üzerinden açıkladı.
Başarılı komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar Twitter'den izleyicilere müjdeli haberi vererek " Recep İvedik 6, 8 Kasım'da sizlerle... Bu serüvende Recep, Konya diye Kenya' ya gidiyor... Peki sizce bundan sonraki seruvende nereye gitsin?" açıklamasını yaptı.
👑 Recep İvedik 6 👑 8 Kasım'da sizlerle... Bu serüvende Recep, Konya diye Kenya' ya gidiyor😂😂😂... Peki sizce bundan sonraki seruvende nereye gitsin? https://t.co/qymwsNMTLK— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) September 11, 2019
RECEP İVEDİK 5'iN KONUSU NEYDİ?
Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.
Spor organizasyonuna katılacak ekibin talihsiz olayı sonucu işler karışırken, Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi çıkar.
Fragmanda Recep İvedik, sporun her alanında boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor. Bambaşka bir yönüyle izleyeceğimiz Recep İvedik; yeni filminde gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkartacak performanslar sergiliyor.
Şahan Gökbakar’ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu kardeşi Togan Gökbakar’la birlikte yazdığı “Recep İvedik 5”ten ilk görüntüler ortaya çıktı. Serinin takipçilerinin merakla beklediği filmde Recep İvedik bu kez bambaşka bir yönünü gözler önüne seriyor.
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