Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
Şahan Gökbakar'ın çekimlerini tamamladığını duyurduğu Recep İvedik 6 için geri sayım başladı. Bu kez Kenya'da geçecek olan Recep İvedik serisinde, Recep ve Nurullah, Kuru Fasulye festivaline gitmek için yola çıkar ancak bir yanlış anlaşılma üzerine Konya yerine Kenya'ya gider. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? İşte,merakla beklenen o filmin sinemalarda vizyona gireceği tarih hakkında bazı bilgiler
İlk fragmanının yayımlanmasının ardından ne zaman vizyona girecek sorularının gündeme geldiği Recep İvedik 6 için geri sayım başladı. 5 Ekim tarihinde yayımlanan fragmanı 17 milyon izlenmeye ulaşan Recep İvedik 6, yakın zamanda sinemalardaki yerini alacak. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? İşte, o film hakkında bazı bilgiler
RECEP İVEDİK 6'NIN KONUSU NEDİR?
Kendisine gelen Konya Kuru Fasulye Festivali davetiyesini görünce heyecanlanan Recep İvedik, arkadaşı Nurullah'ı çağırarak Konya'ya bilet almasını ister, Nurullah, bilet satış ofisindeki satıcıya Konya yerine Kenya deyince ortalık bir anda karışır ve kendilerini bir anda Kenya uçağında bulurlar. Kenya'da safariye katılan Recep İvedik ve Nurullah, kendilerini heyecan verici bir maceranın içerisinde bulur.
RECEP İVEDİK 6 SİNEMALARDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Recep İvedik 6, 8 Kasım tarihinde Türkiye geneli tüm sinemalarda vizyona girecek.
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