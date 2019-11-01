Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
Recep İvedik serisinin beşincisi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filminin TV8 yayın akışında yer alması ardından Recep İvedik 6’nın da vizyon tarihi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
Şahan Gökbakar’ın başarılı serisi Recep İvedik 5, televizyon kanalarında yayınlanmaya devam ediyor. Serinin son filminde, karakterimiz bu kez genç sporcuları taşıma görevini üstleniyor, olanlar oluyor. Recep İvedik 5’te Şahan Gökbakar’a kadroda Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut ve İbrahim Emin Ege eşlik ediyor.
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
Recep İvedik 6, 8 Kasım’dan itibaren vizyona girecek. Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı, yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde Recep İvedik bu kez Konya yerine yanlışlıkla Kenya’ya gidiyor. Yanlışlığı anladığı zaman çok geç olan ve her bulunduğu ortama ‘uyum’ sağlayan Recep İvedik, karşısına çıkan sorunları‘kendi yöntemleriyle’ çözüyor.
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