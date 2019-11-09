Recep İvedik 3 oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik 3 filminin konusu ve oyuncu kadrosu

2010 yılında vizyonda giren ve yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 3, bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan filmde, birbirinden ilginç anlar ekranlara gelecek. İPeki, Recep İvedik 3'ün oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filmle ilgili merak edilenler.

RECEP İVEDİK 3'ÜN OYUNCULARI KİMLER?

Her filmde farklı bir serüveni ele alan ve ekran karşısındakileri kahkahaya boğan Recep İvedik’in üçüncü serisinde komik kahramanımızın hayatı bu kez bir üniversite öğrencisiyle değişiyor. Şahan Gökbakar’a bu kez Zeynep Çamcı, Oktay Dener ve Turgut Tunçalp eşlik ediyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Recep’in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır.

Recep ve Zeynep ilk başlarda pekiyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.