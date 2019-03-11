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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Recep İvedik 3 filminin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve konu hakkında detaylı bilgi

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Recep İvedik 3 filminin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve konu hakkında detaylı bilgi

Recep İvedik 3 beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Şahan Gökbakar’ın ana karakteri canlandırdığı Recep İvedik’in serilerinde oyuncuya başrolde farklı isimler eşlik ediyor. Peki, Recep İvedik 3 filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filmin konusu ve kadrosuna ilişkin bilgiler…

Şahan Gökbakar’ın sevilen tiplemesi Recep İvedik’in serileri televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Her filmde farklı bir serüveni ele alan ve ekran karşısındakileri kahkahaya boğan Recep İvedik’in üçüncü serisinde komik kahramanımızın hayatı bu kez bir üniversite öğrencisiyle değişiyor. Şahan Gökbakar’a bu kez Zeynep Çamcı, Oktay Dener ve Turgut Tunçalp eşlik ediyor.

RECEP İVEDİK 3 KONUSU

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Recep’in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır.

Recep ve Zeynep ilk başlarda pekiyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

 

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