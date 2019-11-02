Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Recep İvedik serisinin 2. filmi olan Recep İvedik 2, bir kez daha Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. 2009 yılında vizyona giren ve Şahan Gökbakar imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Her seferinde izleyenleri kahkahaya boğan film, oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Peki, Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? İşte, Recep İvedik 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu.
İzleyenlere keyifli anlar yaşatan Recep İvedik 2, gişe tarihinde çok sayıda sinamasever tarafından ilgi görmüştü. Filmin 6.sı beyaz perdeye girmek için gün sayda da, Recep İvedik tutkunları 2. filme de ilgi göstermeye devam ediyor. Babaannesinin Recep'in hayatını düzene sokmak için uğraş verdiği Recep İvedik 2 oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Recep İvedik 2 nerede çekildi? Oyuncuları kimler? İşte, filme ilgili detaylar.
RECEP İVEDİK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Her filmde farklı bir serüveni ele alan ve ekran karşısındakileri kahkahaya boğan Recep İvedik’in ikinci serisinde Şahan Gökbakar’a Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy eşlik ediyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı Recep İvedik 2 İstanbul'un farklı yerlerinde çekildi.
FİLMİN KONUSU NE?
Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...
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