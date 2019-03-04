Recep İvedik 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Recep İvedik serisi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yaşlı babaannesinin isteğini yerine getirmeye çalışan Recep İvedik’in iş bulma maceralarını anlatan Recep İvedik 2, bu akşam Kanal D izleyicileriyle buluşacak. Peki, Recep İvedik 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Şahan Gökbakar’ın sevilen tiplemesi Recep İvedik, Kanal D’nin sinema kuşağındaki yerini aldı. Her filmde farklı bir serüveni ele alan ve ekran karşısındakileri kahkahaya boğan Recep İvedik’in ikinci serisinde Şahan Gökbakar’a Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy eşlik ediyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı Recep İvedik 2 İstanbul'un farklı yerlerinde çekildi.
KONUSU
Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle