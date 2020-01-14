Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:48,
Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Zeynep Aktuğ, babasını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla birlikte pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Zeynep Aktuğ kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ hakkında merak edilen bazı bilgiler
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini babasının da desteğiyle alan Zeynep Aktuğ, Ali Kundilli, Çılgın Dersane 3, Ali Kundilli 2 filmlerinde boy gösterdi.
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