Ramo'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 4. bölümde Ceyhan Ramo’nun düğününü basıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo 4 Şubat akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Ramo'nun bu haftaki bölümünde düğün günü Ceyhan'ın yapacakları izleyenleri heyecanlandıracak. İşte, Ramo'nun 4. yeni bölüm fragmanı.

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo’nun düğününü basar. Tıpkı Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyadır.