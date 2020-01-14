Ramo dizisinin oyuncularÄ± kimler? Ramo'nun konusu ne? 

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esra BilgiÃ§, Ä°lker Aksum, YiÄŸit Ã–zÅŸener gibi oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ramo, Show TV ekranlarÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na salÄ± akÅŸamÄ± baÅŸlÄ±yor. YaÄŸÄ±z Alp AkaydÄ±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturduÄŸu dizinin Ã§ekimleri Adanaâ€™da gerÃ§ekleÅŸirken, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu dikkatleri Ã¼zerine topladÄ±. Peki, Ramo dizisinin karakterleri kimlerdir? Ä°ÅŸte, Ramo dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

DÄ°ZÄ°NÄ°N KONUSU NEDÄ°R?

AdanalÄ± olan Ramo ve ailesi, Ã‡ukurovaâ€™nÄ±n tamamÄ±na hÃ¢kim olan bir ailenin gayrimeÅŸru iÅŸlerini yapmaktadÄ±r. GÃ¶zÃ¼kara bir delikanlÄ± olan Ramo, ailesinin hak ettiÄŸi insanca muameleyi gÃ¶rmesi iÃ§in, ne pahasÄ±na olursa olsun bu adaletsizliÄŸe son vermeye karar verir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine raÄŸmen harekete geÃ§er. Ve isyan ateÅŸinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramoâ€™yu en Ã§ok zorlayan ÅŸey patronunun kÄ±zÄ± Sibelâ€™dir. Birbirlerine duyduklarÄ± aÅŸkÄ± bastÄ±rmak ikisi iÃ§in de zorlaÅŸmaktadÄ±r zira. Ramo tÃ¼m aksiliklere raÄŸmen hedefine doÄŸru adÄ±m adÄ±m ilerlerken, en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Bozâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± bir hata tÃ¼m planlarÄ±nÄ± alt Ã¼st eder. Can dostunun yaptÄ±ÄŸÄ± hata yÃ¼zÃ¼nden, Ramo hayatÄ±nÄ±n en zor kararÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±r.

RAMO'NUN OYUNCU KADROSU

Ramo (Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m)

Kanla deÄŸil sevgiyle baÄŸlanan sÄ±msÄ±cak bir ailenin gÃ¶zÃ¼ kara lideri. Zeki, iÅŸ bitirici, kendine has yÃ¶ntemleri olan biri. DÃ¼ÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ± acÄ±masÄ±z, sevdiklerine ve mazlum insanlara karÅŸÄ± merhametli fedakÃ¢r bir adamâ€¦ GeÃ§miÅŸi bir zÄ±rh gibi kuÅŸanan Ramoâ€™nun, ailesi iÃ§in yapamayacaÄŸÄ± ÅŸey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± kararlar hem kendini hem de ailesini bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa sÃ¼rÃ¼kleyecektirâ€¦ Ve aÅŸka!

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r?

1979 yÄ±lÄ±nda Konya'da doÄŸan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Makine MÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. Ãœniversite yÄ±llarÄ±nda YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi OyuncularÄ±'nda (YÃœO) amatÃ¶r olarak tiyatro Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulundu. 2004 yÄ±lÄ±nda Kadir Ä°nanÄ±r'Ä±n baÅŸrollerinde rol aldÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼tÃ¼n Ã‡ocuklarÄ±m" dizisiyle televizyon dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "FÄ±rtÄ±na", "Asi", "AÅŸk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2017 - 2019 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda "Kim milyoner olmak ister?" adlÄ± programÄ±n sunuculuÄŸunu Ã¼stlendi. BaÅŸarÄ±lÄ± televizyon dizilerinin yanÄ± sÄ±ra sinema filmlerinde de yer alan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "GÃ¼z SancÄ±sÄ±", "Araf ve KÄ±rÄ±mlÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan "Kocan Kadar KonuÅŸ" filminde de rol aldÄ±.

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2020 Ocak ayÄ±nda baÅŸlayacak olan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandÄ±rÄ±yor.

SÄ°BEL (Esra BilgiÃ§)

Yer altÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n patronu Cengiz'in kÄ±zÄ±â€¦ AklÄ± baÅŸÄ±nda, iyi eÄŸitim almÄ±ÅŸ, cesur, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n. Ã‡ok sevdiÄŸi babasÄ±na ve ailesine karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan beklenmedik savaÅŸ, Sibelâ€™in hayatÄ±nÄ± kÃ¶kten deÄŸiÅŸtirir. Kim dost kim dÃ¼ÅŸman ayÄ±rt edemez. TÃ¼m bu karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± asÄ±l savaÅŸ ise ruhundadÄ±r. AÅŸk mÄ±? Nefret mi?

Esra BilgiÃ§ kimdir? KaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

1992 yÄ±lÄ±nda Ankara Yenimahalleâ€™de doÄŸdu. 2011 yÄ±lÄ±nda Bilkent Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkileri bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. Ä°lk projesi olan â€˜DiriliÅŸ ErtuÄŸrulâ€™ dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine baÅŸladÄ±. Londraâ€™daki Royal Academy of Dramatic Artsâ€™ta drama ve ses eÄŸitimi alan BilgiÃ§, aynÄ± zamanda piyano ve binicilik dersleri de alÄ±yor. Åžu an Ä°stanbul Åžehir Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesiâ€™nde eÄŸitimine devam eden genÃ§ oyuncu, â€˜Ramoâ€™da Sibel karakterini canlandÄ±rÄ±yor.

HASAN (Ä°lker Aksum)

Ramoâ€™nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adamâ€¦ HÄ±rslarÄ±ndan arÄ±nmÄ±ÅŸ, karÄ±sÄ±yla ve Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Ailesi iÃ§in kendini ateÅŸe atmaktan Ã§ekinmeyen bir adamâ€¦ Ramoâ€™yu her daim destekleyip onun yanÄ±nda duracak olan insanlardan biriâ€¦

YAVUZ (YiÄŸit Ã–zÅŸener)

Ä°stanbulâ€™daki babalarÄ±n babasÄ± Cihangir Beyâ€™in Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ±, saÄŸ kolu. OldukÃ§a akÄ±llÄ±, ihtiyatlÄ± bir adamâ€¦ Adanaâ€™daki rekabet ortamÄ± kÄ±zÄ±ÅŸÄ±p, sevkiyatlar sekteye uÄŸrayÄ±nca Adanaâ€™ya gÃ¶nderilir. Ramoâ€™yu ve ailesini daha yakÄ±ndan tanÄ±r ve onlarla arasÄ±nda Ã¶zel bir baÄŸ oluÅŸur. Ancak karanlÄ±k geÃ§miÅŸi ve hizmet ettiÄŸi adam peÅŸini bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakmayacaktÄ±r.

YiÄŸit Ã–zÅŸener kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r?

6 Nisan 1972 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de doÄŸan YiÄŸit Ã–zÅŸener YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesiâ€™nde Elektronik ve HaberleÅŸme MÃ¼hendisliÄŸi okumuÅŸtur.

BOZ (GÃ¶rkem Sevindik)

Ramoâ€™nun mahalleden en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±, sÄ±rdaÅŸÄ±, yoldaÅŸÄ±â€¦ Ã‡ocukken baÅŸÄ±na gelen bir felaket yÃ¼zÃ¼nden anasÄ±z ve babasÄ±z kalÄ±r. Ona Ramoâ€™nun ailesi sahip Ã§Ä±kar. Bu yÃ¼zden kardeÅŸ gibi bÃ¼yÃ¼rlerâ€¦ BileÄŸi kadar kuvvetli olan Ã¶fkesi, herkesin kaderini deÄŸiÅŸtirecek bir yumruk atmasÄ±na sebep olur. Ve atÄ±lan o yumruk, yÄ±llar Ã¶nce olduÄŸu gibi, en Ã§ok kendisini yaralar!

GÃ¶rkem Sevindik kimdir? KaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

1986 yÄ±lÄ±nda Adanaâ€™da doÄŸan GÃ¶rkem Sevindik, MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi ve Pana Akademiâ€™de oyunculuk eÄŸitimi aldÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Kurtlar Vadisi Pusuâ€™ dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Pusat karakteriyle ilk ekran Ã¶nÃ¼ deneyimini yaÅŸayan Sevindik, â€˜SÃ¶zâ€™deki KeÅŸanlÄ± rolÃ¼yle geniÅŸ bir kitle tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±. GenÃ§ oyuncu, â€˜Ramoâ€™ dizisinde Boz karakterine hayat veriyor.

FATOÅž (Cemre Baysel)

Ramoâ€™nun kÄ±z kardeÅŸi. Kalbindekini Ã§ekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biriâ€¦ Hayattaki en bÃ¼yÃ¼k arzusu sevdiÄŸi adamla evlenip mutlu bir hayat sÃ¼rmekâ€¦ Ama hayatÄ±n onun iÃ§in acÄ±masÄ±z planlarÄ± vardÄ±râ€¦

Cemre Baysel kimdir? KaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

1999 yÄ±lÄ±nda Ä°zmirâ€™de doÄŸan Cemre Baysel, eÄŸitimine Ege Ãœniversitesi Resim Ã–ÄŸretmenliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde devam etmektedir. OyunculuÄŸa 2014 yÄ±lÄ±nda â€˜YeÅŸil Denizâ€™ dizisiyle adÄ±m atan genÃ§ oyuncu, sonrasÄ±nda â€˜Ä°simsizlerâ€™, â€˜Payitaht AbdÃ¼lhamidâ€™ ve â€˜Elimi BÄ±rakmaâ€™ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

FÄ°DAN (Ä°dil FÄ±rat)

Ramoâ€™nun halasÄ±. SÃ¶zÃ¼ geÃ§en, hakkaniyetli, akÄ±llÄ± ve bir o kadar renkli, eÄŸlenceli bir kadÄ±n. Ä°nanÄ±lmaz sezgileri ve zekasÄ±yla, aile arasÄ±ndaki dengeyi en iyi saÄŸlayan kiÅŸi. Ramoâ€™yla sarsÄ±lmaz bir baÄŸ vardÄ±r aralarÄ±nda. Ã–yle ki konuÅŸmadan anlaÅŸÄ±rlar. AnlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± tek mesele ise aÅŸktÄ±r! GeÃ§miÅŸinde nice gÃ¶nÃ¼l iÅŸleri olan Fidanâ€™Ä±n, bu meselede diyeceÄŸi Ã§ok ÅŸey vardÄ±râ€¦ ve yaÅŸayacaÄŸÄ±!

Ä°dil FÄ±rat kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r?

1972 doÄŸumlu Ä°dil FÄ±rat Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi Tiyatro Ana Sanat DalÄ± Oyunculuk BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunudur.

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NECO (NECATÄ°)

Cengizâ€™in oÄŸlu. Sibelâ€™in kardeÅŸi. Ne zaman ne yapacaÄŸÄ± belli olmayan bir zÃ¼ppe. KÃ¶tÃ¼ bir ruha sahiptir. BabasÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼ ve servetinin gÃ¼nÃ¼n birinde kendisine kalacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸinden bunun rahatlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Onun bu rahatlÄ±ÄŸÄ±, tÃ¼m ailesini uÃ§urumun eÅŸiÄŸine getirecektir.

Ä°lhan Åžen kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r?

Ä°lhan Åžen 1987 doÄŸumludur. YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi, Ä°nÅŸaat MÃ¼hendisliÄŸi mezunudur.

HALEF (RÃ¼zgar Aksoy)

Cengizâ€™in saÄŸ kolu. KÃ¶tÃ¼ ruhlardan biriâ€¦ OldukÃ§a tehlikeli, tekinsiz ve zeki bir adamâ€¦ Cengizâ€™e ve ailesine sÃ¢dÄ±k olsa da Ã§Ä±karÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸunda her ÅŸeyi yapabilecek biri... Neslihanâ€™la beraber stratejik bir biÃ§imde hareket eder. YaklaÅŸan savaÅŸta oynadÄ±ÄŸÄ± rol, onu hiÃ§ Ã¶n gÃ¶rmediÄŸi bir geleceÄŸe sÃ¼rÃ¼kleyecektir.

RÃ¼zgar Aksoy kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r?

5 Ocak 1981 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbulâ€™da doÄŸan RÃ¼zgar Aksoy Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde Radyo â€“ Sinema â€“ Televizyon okuduktan sonra HaliÃ§ Ãœniversitesi konservatuarÄ±nda Oyunculuk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine yÃ¼ksek lisans yapmÄ±ÅŸtÄ±r.

NESLÄ°HAN (Ä°lkay Kayku)

Cengizâ€™in karÄ±sÄ±. Åžeytani bir zekaya sahip olan Neslihan, kocasÄ±nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ dayanaÄŸÄ±dÄ±r. Bir yandan kÄ±zÄ± Sibelâ€™i bir yandan oÄŸlu Necoâ€™yu korumaya Ã§alan Neslihan, yaklaÅŸan tehlikeyi hisseder ve kocasÄ±nÄ± uyarÄ±r. Ancak onu dinlemeyen Cengiz, Neslihanâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± tam bir kÃ¢busa Ã§evirir.

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