Ramo dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Ramo oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

Yağız Alp Akaydın yönetmen koltuğunda oturduğu Ramo, geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile yayın hayatına merhaba dedi. 21 Ocak 2020'de ikinci bölümü ile ekranlara gelen Ramo yeni bölümünün başlamasıyla bir kez daha oyuncularıyla gündeme geldi. Sosyal medyada da ilgi toplayan Ramo, konusu ve oyuncu kadrosuyla araştırılıyor. Peki, Ramo konusu nedir? Ramo oyuncuları kimler? İşte, Ramo oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler.

RAMO'NUN OYUNCU KADROSU

Ramo (Murat Yıldırım)

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!

Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır?

1979 yılında Konya'da doğan Murat Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu. 2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı.

Murat Yıldırım, 2020 Ocak ayında başlayacak olan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırıyor.

SİBEL (Esra Bilgiç)

Yer altı dünyasının patronu Cengiz'in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?

Esra Bilgiç kimdir? Kaç yaşında?

1992 yılında Ankara Yenimahalle’de doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazandı. İlk projesi olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı. Londra’daki Royal Academy of Dramatic Arts’ta drama ve ses eğitimi alan Bilgiç, aynı zamanda piyano ve binicilik dersleri de alıyor. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden genç oyuncu, ‘Ramo’da Sibel karakterini canlandırıyor.

HASAN (İlker Aksum)

Ramo’nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam… Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam… Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri…

YAVUZ (Yiğit Özşener)

İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam… Adana’daki rekabet ortamı kızışıp, sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.

Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşındadır?

6 Nisan 1972 yılında İzmir'de doğan Yiğit Özşener Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği okumuştur.

BOZ (Görkem Sevindik)

Ramo’nun mahalleden en yakın arkadaşı, sırdaşı, yoldaşı… Çocukken başına gelen bir felaket yüzünden anasız ve babasız kalır. Ona Ramo’nun ailesi sahip çıkar. Bu yüzden kardeş gibi büyürler… Bileği kadar kuvvetli olan öfkesi, herkesin kaderini değiştirecek bir yumruk atmasına sebep olur. Ve atılan o yumruk, yıllar önce olduğu gibi, en çok kendisini yaralar!

Görkem Sevindik kimdir? Kaç yaşında?

1986 yılında Adana’da doğan Görkem Sevindik, Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Pana Akademi’de oyunculuk eğitimi aldı. 2010 yılında rol aldığı ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinde canlandırdığı Pusat karakteriyle ilk ekran önü deneyimini yaşayan Sevindik, ‘Söz’deki Keşanlı rolüyle geniş bir kitle tarafından tanındı. Genç oyuncu, ‘Ramo’ dizisinde Boz karakterine hayat veriyor.

FATOŞ (Cemre Baysel)

Ramo’nun kız kardeşi. Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biri… Hayattaki en büyük arzusu sevdiği adamla evlenip mutlu bir hayat sürmek… Ama hayatın onun için acımasız planları vardır…

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında?

1999 yılında İzmir’de doğan Cemre Baysel, eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünde devam etmektedir. Oyunculuğa 2014 yılında ‘Yeşil Deniz’ dizisiyle adım atan genç oyuncu, sonrasında ‘İsimsizler’, ‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Elimi Bırakma’ ile izleyici karşısına çıktı.

FİDAN (İdil Fırat)

Ramo’nun halası. Sözü geçen, hakkaniyetli, akıllı ve bir o kadar renkli, eğlenceli bir kadın. İnanılmaz sezgileri ve zekasıyla, aile arasındaki dengeyi en iyi sağlayan kişi. Ramo’yla sarsılmaz bir bağ vardır aralarında. Öyle ki konuşmadan anlaşırlar. Anlaşamadığı tek mesele ise aşktır! Geçmişinde nice gönül işleri olan Fidan’ın, bu meselede diyeceği çok şey vardır… ve yaşayacağı!

İdil Fırat kimdir, kaç yaşındadır?

1972 doğumlu İdil Fırat Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunudur.

NECO (NECATİ)

Cengiz’in oğlu. Sibel’in kardeşi. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir züppe. Kötü bir ruha sahiptir. Babasının gücü ve servetinin günün birinde kendisine kalacağını bildiğinden bunun rahatlığı içinde yaşamıştır. Onun bu rahatlığı, tüm ailesini uçurumun eşiğine getirecektir.

İlhan Şen kimdir, kaç yaşındadır?

İlhan Şen 1987 doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği mezunudur.

HALEF (Rüzgar Aksoy)

Cengiz’in sağ kolu. Kötü ruhlardan biri… Oldukça tehlikeli, tekinsiz ve zeki bir adam… Cengiz’e ve ailesine sâdık olsa da çıkarı söz konusu olduğunda her şeyi yapabilecek biri... Neslihan’la beraber stratejik bir biçimde hareket eder. Yaklaşan savaşta oynadığı rol, onu hiç ön görmediği bir geleceğe sürükleyecektir.

Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşındadır?

5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Rüzgar Aksoy İstanbul Üniversitesi’nde Radyo – Sinema – Televizyon okuduktan sonra Haliç Üniversitesi konservatuarında Oyunculuk bölümü üzerine yüksek lisans yapmıştır.

NESLİHAN (İlkay Kayku)

Cengiz’in karısı. Şeytani bir zekaya sahip olan Neslihan, kocasının en güçlü dayanağıdır. Bir yandan kızı Sibel’i bir yandan oğlu Neco’yu korumaya çalan Neslihan, yaklaşan tehlikeyi hisseder ve kocasını uyarır. Ancak onu dinlemeyen Cengiz, Neslihan’ın hayatını tam bir kâbusa çevirir.

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi Adana'da çekiliyor. Sepici mahallesinde ilk çekimleri yapılan Ramo'nun çoğu sahnesi Adana’nın Seyhan ilinde gerçekleşiyor.

RAMO KONUSU NEDİR?

Adanalı olan Ramo ve ailesi, Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmaktadır. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kalır.