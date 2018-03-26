Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2018'de Gönüllüler takımındaki performansıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Ramazan Kalyoncu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sezon All Star konseptiyle yayınlanan Survivor 2018'in en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Ramazan Kalyoncu''nun kim olduğu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan Kalyoncu kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken seyircilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Ramazan Kalyoncu oldu. Güçlü fiziği ile hemen dikkatleri üzerine çeken Ramazan Kalyoncu'nun özel hayatına dair merak ettikleri konuları araştıran vatandaşlar, bu konuda meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte Survivor 2018'in genç ve iddialı yarışmacısı Ramazan Kalyoncu hakkında merak edilen detaylar...
8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Diksiyon eğitimi alan Ramazan Kalyoncu İstanbul'da yaşamaktadır.
Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu. Katıldığı Göz6 programıyla beraber adı duyulmaya başlayan Ramazan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alıyor.
Survivor 2018'de şu ana kadar 15 oyunda yer alan Ramazan Kalyoncu, yarışmada 43 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.
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