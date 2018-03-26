Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında ve nereli?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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26.03.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında ve nereli?

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Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2018'de Gönüllüler takımındaki performansıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Ramazan Kalyoncu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sezon All Star konseptiyle yayınlanan Survivor 2018'in en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Ramazan Kalyoncu''nun kim olduğu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan Kalyoncu kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken seyircilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Ramazan Kalyoncu oldu. Güçlü fiziği ile hemen dikkatleri üzerine çeken Ramazan Kalyoncu'nun özel hayatına dair merak ettikleri konuları araştıran vatandaşlar, bu konuda meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte Survivor 2018'in genç ve iddialı yarışmacısı Ramazan Kalyoncu hakkında merak edilen detaylar...

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Diksiyon eğitimi alan Ramazan Kalyoncu İstanbul'da yaşamaktadır.

Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu. Katıldığı Göz6 programıyla beraber adı duyulmaya başlayan Ramazan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alıyor.

Survivor 2018'de şu ana kadar 15 oyunda yer alan Ramazan Kalyoncu, yarışmada 43 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.

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