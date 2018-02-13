Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Gönüllüler yarışmacısı Ramazan kaç yaşında?

Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunda tanıdık simalarda bulunuyor, bunlardan biri de Ramazan Kalyoncu. Instagram hesabında vücut geliştirme fotoğrafları paylaşan Ramazan Kalyoncu’nun yaşı, eğitimi ve kariyeri gibi konular merak ediliyor. Peki Ramazan Kalyoncu kimdir, ilk kez nasıl tanındı?
Aslen Rize’nin Çayeli ilçesinden olan Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990’da doğdu. Farklı spor dallarında aktif olarak yer alan Ramazan Kalyoncu’nun geçmişinde futbol, boks yaptı ve fitness eğitmenliği yer alıyor. Düzgün vücudu ve kaslarıyla dikkat çeken gönüllüler yarışmacısının yakışıklılığı ise çeşitli yarışmalar ile tescilledi. İlk olarak Best Model Of Turkey yarışmasına çıkan ve bu yarışmada finale kadar kalmayı başaran Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Ramazan Kalyoncu’nun ilk ekran macerası ise 2016 yapımı Göz6 yarışması oldu. Survivor bileti için Göz6 yarışmasına katılan Ramazan Kalyoncu, birinciliği Erdi’ye kaptırmıştı.
SURVİVOR ÖNCESİ VEDA
Survivor iddiasını “Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.” Sözleriyle dile getiren Ramazan Kalyoncu, yarışmaya katılmadan önce Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Takipçilerinden destek bekleyen genç yarışmacı duygularını;
“Uzun zamandır hayallerimi süsleyen Survivor artık çok yakın bana. Yürekten istedim, inandım, sabrettim, çalıştım ve şimdi şükür ki yaşayacağım. Çok mutlu, onurlu ve heyecanlıyım. Bu mutluluğumu paylaşan ve desteklerini şimdiden hissettiğim bütün sevenlerime, aileme, akrabalarıma, dostlarıma ve #rkfcailesine şimdiden çok teşekkür ederim. Inancim, azmim, cesaretim, sizin sevginiz, dualarınız ve desteğiniz beni orada var edecek inanıyorum ve bütün kalbimle güveniyorum. Allah bize zaferle kavuşmayı nasip etsin, sağlıcakla kalın. #survivor2018👊🏻HER DUA NASİBİNE HER NASİP VAKTİNE ESİRDİR.”
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün