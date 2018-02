Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Gönüllüler yarışmacısı Ramazan kaç yaşında?

Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunda tanıdık simalarda bulunuyor, bunlardan biri de Ramazan Kalyoncu. Instagram hesabında vücut geliştirme fotoğrafları paylaşan Ramazan Kalyoncu’nun yaşı, eğitimi ve kariyeri gibi konular merak ediliyor. Peki Ramazan Kalyoncu kimdir, ilk kez nasıl tanındı?



Aslen Rize’nin Çayeli ilçesinden olan Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990’da doğdu. Farklı spor dallarında aktif olarak yer alan Ramazan Kalyoncu’nun geçmişinde futbol, boks yaptı ve fitness eğitmenliği yer alıyor. Düzgün vücudu ve kaslarıyla dikkat çeken gönüllüler yarışmacısının yakışıklılığı ise çeşitli yarışmalar ile tescilledi. İlk olarak Best Model Of Turkey yarışmasına çıkan ve bu yarışmada finale kadar kalmayı başaran Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Ramazan Kalyoncu’nun ilk ekran macerası ise 2016 yapımı Göz6 yarışması oldu. Survivor bileti için Göz6 yarışmasına katılan Ramazan Kalyoncu, birinciliği Erdi’ye kaptırmıştı.



SURVİVOR ÖNCESİ VEDA



Survivor iddiasını “Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.” Sözleriyle dile getiren Ramazan Kalyoncu, yarışmaya katılmadan önce Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Takipçilerinden destek bekleyen genç yarışmacı duygularını;



“Uzun zamandır hayallerimi süsleyen Survivor artık çok yakın bana. Yürekten istedim, inandım, sabrettim, çalıştım ve şimdi şükür ki yaşayacağım. Çok mutlu, onurlu ve heyecanlıyım. Bu mutluluğumu paylaşan ve desteklerini şimdiden hissettiğim bütün sevenlerime, aileme, akrabalarıma, dostlarıma ve #rkfcailesine şimdiden çok teşekkür ederim. Inancim, azmim, cesaretim, sizin sevginiz, dualarınız ve desteğiniz beni orada var edecek inanıyorum ve bütün kalbimle güveniyorum. Allah bize zaferle kavuşmayı nasip etsin, sağlıcakla kalın. #survivor2018👊🏻HER DUA NASİBİNE HER NASİP VAKTİNE ESİRDİR.”