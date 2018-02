Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor 2018’den elenecek mi?

Haftanın en iyi performansı Yağmur Banda'nın ismini söylediği Ramazan Kalyoncu, Survivor 2018'in ikinci haftasında dördüncü elenme adayı oldu. İşte Ramazan Kalyoncu merak edilenleri!

Aslen Rizeli olan Ramazan Kalyoncu, Nisan 1990'da doğdu. Çocuk yaşlardan bu yana sporun pek çok dalıyla aktif olarak ilgilendi. 2003 yılında boksa merak saran Ramazan Kalyoncu, pilates, yoga ve bokwa ile profesyonel olarak faaliyet gösterdi. Göz6 ve Boksun Yıldızları yarışmasında yer aldı. Bu yarışmalara Survivor için katıldığını dile getirdi. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu., Diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan Ramazan Kalyoncu, modellik yapıyor