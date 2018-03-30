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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.03.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Rafet El Roman kimdir? Rafet El Roman'ın gerçek adı ne?

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Rafet El Roman kimdir? Rafet El Roman'ın gerçek adı ne?

Sevilen sanatçı Rafet El Roman, zaman zaman medyada yer alan haberlerle gündeme geliyor. Rafet El Roman'ın kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak eden hayranları, Rafet El Roman hakkında internette araştırma yapıyor. Pek çok önemli müzikal çalışmaya imza atan Rafet El Roman, özellikle seslendirdiği aşk şarkıları ile tanınıyor. Peki, Rafet El Roman kimdir? Rafet El Roman kaç yaşında?

Yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve hit olan şarkıları ile hafızalara kazınan Rafet El Roman hakkında araştırma yapan sevenleri, sanatçının özel yaşamına dair detaylara ulaşma çalışıyor. Peki Rafet El Roman kimdir ve kaç yaşında? Aslen nereli? İşte detaylar...

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen Rafet El Roman'ın doğduğundaki adı "Rafet Yaşdut"dur. Anne ve babası 1970 yılında işçi olarak Almanya'ya giden Rafet El Roman, 7 yaşına kadar Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anneannesi ile birlikte yaşadı. İlkokula Edirne'de başlayan Rafet El Roman, 1.sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya'da tamamladı.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Rafet El Roman, 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı. 17 yaşında "Midnight Entertaintment" film şirketine figüran olarak başvurmasıyla sinema hayatının ilk adımını atmış oldu. 1987'de ilk uzun metrajlı filmi Defender’da başrolü oynadı. Bu film, Rafet El Roman'ın senaristlik ve yönetmenlik alanında da ilk deneyimlerini yaşadığı filmdi.

1992 yılında "Saarlaendischer Rundfunk Radio" tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı. 1995'de Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. "Gençliğin Gözyaşları" adlı albüm bir milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı.

1997 yılında ikinci albümünü çıkardı. 1998'de Avrupa'da ilk solo albümü piyasaya çıktı. 1998 yılında "Propaganda" filmi ile Kemal Sunal, Metin Akpınar gibi Türk sinema tarihinin dev isimleriyle birlikte başrol oynadı. 1999'da çıkardığı üçüncü albümüyle yine büyük bir başarı yakaladı.

2000 yılında Müjder Ar'la birlikte başrol oldukları "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" filminde rol alan Rafet El Roman, 2001 yılında "Hanımeli" adlı dördüncü albümünü çıkardı. 2002 yılında, beşinci albümü olan "5 NR AŞK"ı piyasaya sürdü.

2004 yılının yaz aylarında, "Sürgün" adlı 6. albümünü yaptı ve bu albümle çok büyük bir satış grafiği yakaladı. 2006 yılında Gönül Yarası albümü çıktı, bu albümü ile de başarısını devam ettiren Rafet El Roman, Müyap tarafından "Altın Ödül"e layık görüldü. 2008 yılında Bir Roman Gibi adlı albümünü piyasaya süren Rafet El Roman büyük başarı topladı. 2011 yılında "Sevgiye Zaman Ver" adlı albümünü piyasaya çıkaran sevilen sanatçının hafızalara kazınan birçok şarkısı bulunmaktadır.

Rafet El Roman, kimliğinde 'Yaşdut' olarak yer alan soyadını, Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda 'El Roman' olarak değiştirdi. 1996 yılında evlendiği Tuğba Altıntop'tan 2003'te boşandı. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı olan Rafet El Roman, 2014 yılında Ceren Kaplakarslan ile Almanya'da evlendi. El Roman'ın bu evliliği de 2016 yılında sonlandı. 

ALBÜMLERİ

1995 - Gençliğin Gözyaşı

1997 - En Güzel Günler Senin Olsun

1999 - Hayat Hüzünlü

2001 - Hanımeli

2002 - 5 NR AŞK

2004 - Sürgün

2005 - Kalbimin Sultanı

2006 - Gönül Yarası

2008 - Bir Roman Gibi

2011 - Sevgiye Zaman Ver

2013 - Yadigar

FİLM VE DİZİLERİ

2007 - Senin Uğruna (TV Dizisi)

2002 - Asayiş Berkemal (TV Dizisi)

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Sinema Filmi)

1999 - Propaganda (Sinema Filmi)

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