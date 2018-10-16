Radyo D görme engellilerin sesi oldu
Radyo D ve ve Altı Nokta Körler Derneği’nden çok özel bir proje...
15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde Radyo D, Geometry Global Istanbul ve Altı Nokta Körler Derneği görme engelli bireylerin hissettiklerini yaşatmak amaçlı bir farkındalık projesine imza attı. Hayata geçen proje kapsamında Radyo D, üzerinden dinleyicilere özel bir deneyim yaşatıldı. Rutin haber akışı sırasında radyo dinleyicilerinin algısını değiştirecek, betimlenerek anlatılan özel bir haber aktarıldı. Bu haberle birlikte dinleyiciler, hiç beklemedikleri bir anda görme engelli bireylerin hissettiklerini çarpıcı şekilde deneyimlediler.
Dinleyiciler, haberin 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Gününe özel olarak hazırladığını şu anonsla farkettiler: “Bu renkli görüntüleri size tasvir ettik ama ne yazık ki bu görüntüleri göremedik. Hem de hiçbir görme engelimiz olmadığı halde. Yaşadığımız bu deneyim aslında bir görme engelli deneyimi. Belki ilk kez fark ettiğimiz bu durumu her gün yaşayan ve anlamlandırmaya çalışan milyonlarca görme engelli vatandaşımız var. Bugün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü...”Altı Nokta Körler Derneği’nin sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde de duyurusu yapılan proje, milyonlarca görme engelli birey için farkındalık yarattı.
Dernek ve 15 Ekim hakkında daha fazla bilgi için http://www.altinokta.org.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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