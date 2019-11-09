Radyo D Anıtkabir’den canlı yayında!
Radyo D ailesi, 10 Kasım Pazar günü, Ankara Anıtkabir’den canlı yayın yapacak.
Sabah saat 08.00’da Anıtkabir’de başlayacak yayın 10.00’a kadar devam edecek. Radyo D’den Polat Labar, Eftalya ve Adem Metan’ın yapacağı özel yayında, Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yılında sevdiği şarkılarla anılacak.
İki saat boyunca Ulu Önder ve Cumhuriyet konuşulacak, Anıtkabir’de yaşanan duygu dolu anlar dinleyicilere aktarılacak.
Radyo D 104.0 Frekansında…
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