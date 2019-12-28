Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. 30 bin TL değerindeki para ödülüne sahip olan soru şu şekilde: Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür? sorusunun cevabı.
SORU
Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?
A- Harvard Üniversitesi
B- Yale Üniversitesi
C- Columbia Üniversitesi
D- Stanford Üniversitesi
Doğru cevap: Columbia Üniversitesi
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