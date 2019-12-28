ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür? sorusunun cevabı.

SORU

Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?

A- Harvard Üniversitesi

B- Yale Üniversitesi

C- Columbia Üniversitesi

D- Stanford Üniversitesi

Doğru cevap: Columbia Üniversitesi