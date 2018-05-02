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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.05.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Popstar’ın eski yarışmacısı Barış Kömürcüoğlu kimdir?

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Popstar’ın eski yarışmacısı Barış Kömürcüoğlu kimdir?

Eski popstar yarışmacılarının da konuk olarak yer aldığı programın bu haftaki ismi 'Popstar Barış' lakabıyla tanınan Barış Kömürcüoğlu olacak. ‘Popstar Barış’ lakabıyla tanınan Barış Kömürcüoğlu, hem kulisin sunuculuğunu üstlenirken hem de canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Barış Kömürcüoğlu kimdir, onu ne kadar tanıyoruz?

31 Ocak 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimi aynı şehirde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Çok iyi derecede Almanca ve iyi derece İngilizce konuşabilen Barış Kömürcüoğlu, müziğe profesyonel olarak ilk adımını Ankara'da attı. Işın Karaca ve Bengü gibi ünlü isimlerinin vokalistliğini yaptı. 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan 1. Popstar Türkiye yarışmasına katıldı, kısa sürede halkın beğenisini kazandı. Aynı yarışmada seslendirdiği Türk Pop Müziğinin klasikleri arasında yer alan "Sessiz Gemi" ve "Bu Gece Son" şarkıları uzun süre müzik listelerinde yer aldı. 2005 yılında ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil edecek şarkıyı seçmek için TRT tarafından düzenlenen Türkiye finalinde, 7 finalist şarkıdan biri olan "Yan Yana" isimli şarkıyla, 2010 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması Finallerinde bestesi Serpil Gülseli'ye ait olan "Söylenmemiş Aşk" isimli eseri seslendirdi. 2007 yılında müzik direktörlüğünü ve prodüktörlüğünü gerçekleştirdiği "İz" adlı ilk albümüm müzik marketlerdeki yerini aldı.

Barış Kömürcüoğlu, Mustafa Ceceli, Murat Güneş, Cenk Eroğlu, Erdem Sökmen gibi ülkemizin seçkin müzisyenleriyle hazırladığı albümde, güfte ve bestesi kendisine ait olan 10 adet eserin yanı sıra sizlerin de çok ilgisini çekmiş olan "Sessiz Gemi" şarkısına da yer verdi.

Albümün çıkış şarkısı olan "Temenni" isimli esere çektiği video klip, müzik kanallarında yayınlanarak büyük ilgi gördü. Aynı yıl İstanbul FM tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 11. İFA ödüllerinde Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Erkek Sarkıcı Altın Ödülüne layık gördüler. Yurt içi ve yurt dışı konserlerimin yanı sıra, izlenme oranları yüksek TV/Radyo programları ile yüksek tirajlı gazete/dergilere konuk sanatçı olarak katıldı. 2011 yılında ikinci albümü "5 Kalp 1 Nefes" müzik piyasasına girdi.

 

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