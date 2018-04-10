Popstar kulisi bu hafta ünlü şarkıcı Elif Kaya’ya emanet
Sunuculuğunu Osmantan Erkır’ın üstlendiği, jürisinde birbirinden ünlü isimler olan Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı, yarışma programı Popstar 2018 de sürprizler bitmiyor.
Eski popstar yarışmacılarının da yer aldığı programın bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Eli Kaya..
Müzik kariyerine ilk olarak Popstar yarışması ile başlayan, yorumu ve tarzı ile büyük beğeni kazanan ünlü sanatçı programda hem kulisin sunuculuğunu üstlenirken hem de canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Popstar 2018 canlı yayınla her Çarşamba akşamı Kanal D’de.
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