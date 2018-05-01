“Popstar Barış” Kuliste..
Sunuculuğunu Osmantan Erkır’ın üstlendiği, jürisinde birbirinden ünlü isimler olan Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı,yarışma programı Popstar 2018 Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Eski popstar yarışmacılarının da konuk olarak yer aldığı programın bu haftaki konuğu “Popstar Barış” lakabıyla tanınan Barış Kömürcüoğlu.
Kömürcüoğlu, programda hem kulisin sunuculuğunu üstlenirken hem de canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Popstar 2018 canlı yayınla her Çarşamba akşamı Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle