Popstar 2018’in kulisini bu hafta Mehtap sunuyor
Kanal D’nin her Çarşamba akşamı canlı yayınla ekrana gelen yarışma programı “Popstar 2018” in kulisini bu hafta eski yarışmacılardan Mehtap Yılmaz sunuyor.
Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap programda, hem kulisin sunuculuğunu üstlenirken hem de canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Popstar 2018 canlı yayınla her Çarşamba akşamı Kanal D’de.
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