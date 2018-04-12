Popstar 2018’de haftanın birincisi: Batuhan Öztürk!
Sunuculuğunu Osmantır Erkır’ın yaptığı, jüri koltuğunda diva Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı efsane yarışma Popstar 2018’de dün akşam yine birbirinden keyifli anlar yaşandı.
Geçtiğimiz haftalarda istediği performansı sergileyemeyen Batuhan Öztürk, bu hafta sözü ve müziği Tan Taşçı’ya ait olan “Rica Ederim” şarkısını seslendirerek jürinin beğenisini kazandı ve olumlu yorumlar aldı.
Yapılan halk oylaması sonucunda rakiplerini geride bırakan Batuhan Öztürk gecenin birincisi olurken; Çağdaş Çelik en düşük oyu olarak elenen isim oldu.
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