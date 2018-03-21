Popstar 2018 yarışmacısı Salih Zülüfoğlu kimdir?
Popstar 2018 yarışmacısının en dikkat çeken ismi Salih Zülüfoğlu oldu. Devlerin Aşkı performansı ile Bülent Ersoy’u mest eden Salih Zülüfoğlu, birinci bölümünün kazanını olarak açıklandı. Peki Salih Zülüfoğlu kimdir, kaç yaşında?
İlk performansıyla göz dolduran Salih Zülüfoğlu, 24 Eylül 1994 yılında doğdu. Genç yaşında rağmen evli ve 1 çocuk babası olan genç yarışmacı, Edirne’de yaşamını sürdürüyor. Salih Zülüfoğlu, kendisini tanıttığı videoda şunları söyledi: 13-14 yaşından beri sahnedeyim, ailemi çalışarak geçindiriyorum. Evliyim, 10 aylık çocuğum var. Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah ben de böyle sahnelerde olurdum. İnşallah ben de böyle şarkılar okurum. İnşallah ben de bir gün ünlü olurum. Ben de şimdi Popstar sahnesinde olacağım”
KONSERVATUAR TERK ÇIKTI
Popstar 2018’in ilk bölümü ardından İHA’ya konuşan Salih Zülüfoğlu, hayatıyla ilgili ilginç bir bilgi verdi. Konservaturan terk olduğunu ifade eden Salih Zülüfoğlu, “Devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu yarışmada olurum. Bu haftanın birincisiyim. Anne tarafımda müzik yapan var. Baba tarafımda yok. Sesimin güzel olduğunu herkes söylüyor. Düğünlerde, mahallede şarkı söylüyorum.” şeklinde konuştu.
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