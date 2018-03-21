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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
21.03.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Popstar 2018 yarışmacısı Salih Zülüfoğlu kimdir?

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Popstar 2018 yarışmacısı Salih Zülüfoğlu kimdir?

Popstar 2018 yarışmacısının en dikkat çeken ismi Salih Zülüfoğlu oldu. Devlerin Aşkı performansı ile Bülent Ersoy’u mest eden Salih Zülüfoğlu, birinci bölümünün kazanını olarak açıklandı. Peki Salih Zülüfoğlu kimdir, kaç yaşında?

İlk performansıyla göz dolduran Salih Zülüfoğlu, 24 Eylül 1994 yılında doğdu. Genç yaşında rağmen evli ve 1 çocuk babası olan genç yarışmacı, Edirne’de yaşamını sürdürüyor. Salih Zülüfoğlu, kendisini tanıttığı videoda şunları söyledi: 13-14 yaşından beri sahnedeyim, ailemi çalışarak geçindiriyorum. Evliyim, 10 aylık çocuğum var. Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah ben de böyle sahnelerde olurdum. İnşallah ben de böyle şarkılar okurum. İnşallah ben de bir gün ünlü olurum. Ben de şimdi Popstar sahnesinde olacağım”

KONSERVATUAR TERK ÇIKTI

Popstar 2018’in ilk bölümü ardından İHA’ya konuşan Salih Zülüfoğlu, hayatıyla ilgili ilginç bir bilgi verdi. Konservaturan terk olduğunu ifade eden Salih Zülüfoğlu, “Devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu yarışmada olurum. Bu haftanın birincisiyim. Anne tarafımda müzik yapan var. Baba tarafımda yok. Sesimin güzel olduğunu herkes söylüyor. Düğünlerde, mahallede şarkı söylüyorum.” şeklinde konuştu.

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