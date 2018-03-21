Popstar 2018 yarışmacısı Çağdaş Çelik kimdir?
Popstar 2018 yarışmacısı Çağdaş Çelik’in hayatı merak konusu oldu. Popstar 2018'deki ilk performansı için Sezen Aksu’ya ait Hükümsüz şarkısını seçen Çağdaş Çelik, farklı müzik türlerini söylemeyi seviyor. Peki Çağdaş Çelik kimdir, kaç yaşında?
Popstar 2018 yarışmacılarından Çağdaş Çelik’i yakından tanıyalım...
Çağdaş Çelik, 10 Aralık 1995 tarihinde Tunceli’de doğdu ancak yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Çeşitli yerde sahne deneyimi olan ve vokal yapan Çağdaş Çelik, İstanbul Teknik Üniverstesi - Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümünde eğitim görüyor. Okulumu bitirdikten sonra öğretim görevlisi olmak istiyorum, bu yarışmanın benim için güzel bir kapı açacağına inanıyorum. Elimden geldiğince kusursuz bir performans sergilemeye çalışacağım. Her tarzı okuyabildiğimi düşünüyorum ama okuldaki branşım sanat müziği, onda daha iddialıyım. Ondan sonra pop geliyor, halk müziği de okuyorum.”
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