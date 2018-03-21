Popstar 2018 yarışmacısı Batuhan Şaraplı kimdir?
Popstar 2018 yarışmacısı Batuhan Şaraplı'nın hayatı merak konusu oldu. Popstar 2018'deki ilk performansında Edis'in 'Çok Çok' şarkısını seçen Batuhan Şaraplı, yarışma hedefini ' Bu ülkede yapılmayanı yapmak istiyorum. İdol aldığım insanlar var. Farklı geleceğimi düşünüyorum insanlara, beni seveceklerini düşünüyorum' sözleriyle ifade ediyor. Peki Batuhan Şaraplı kimdir, kaç yaşında?
Popstar 2018 yarışmacılarından Batuhan Şaraplı’yı yakından tanıyalım...
Batuhan Şaraplı, 4 Temmuz 1993 yılında Mersin’de doğdu ancak yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Annesi ve babasının şarkıcı olması nedeniyle müzikle iç içe büyüyen Çağdaş Çelik, İstanbul Arel Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde lisansını tamamladı. Pop müzik tarzında şarkılar söyleyen Batuhan Şaraplı, kendisini tanıttığı videoda şunları söyledi: Okulumu bitirdikten sonra sahne almaya başladım. Bülent Ersoy’un şarkılarıyla büyüdüm, çok seviyorum. Ben dünya yıldızlarını izliyordum, onların sahne şovlarını buraya taşıyabileceğimi düşünüyorum. Çok da farklılık yaratacağımı düşünüyorum. Bu ülkede yapılmayanı yapmak istiyorum. İdol aldığım insanlar var. Farklı geleceğimi düşünüyorum insanlara, beni seveceklerini düşünüyorum.”
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