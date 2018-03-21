Popstar 2018 yarışmacısı Batuhan Öztürk kimdir?
Popstar 2018 yarışmacısı Batuhan Öztürk’ün hayatı merak konusu oldu. Peki Batuhan Öztürk kimdir? Eğitimini açıktan sürdüren ve ailesinin geçimini çeşitli mekanlarda sahne alarak geçiren Batuhan Öztürk’ün hayatına ilişkin detayları derledik.
Popstar 2018 yarışmacılarından Batuhan Öztürk'ü yakından tanıyalım...
Aslen Ankaralı olan ve yarışma için İstanbul’a gelen Batuhan Öztürk, 24 Temmuz 1997’de doğdu. Lise eğitimine açıktan devam ediyor. Annesi ve babası böbrek hastası olduğu için evin geçimini kendisi sağlıyor. Pop ve Arabesk türünde şarkılar söyleyen Batuhan Öztürk kendisin tanıttığı videoda şunları söyledi: Açıktan okuyorum, Ankara Kızılay’da müzisyenlik yapıyorum. Ailemi böyle geçindiriyorum. Annem böbrek hastası, babam anneme böbrek verdi. Babam emekli, tek böbrek olduğu için çalışamıyor, annem de ev hanımı. Ben geçindiriyorum, o yüzden sahnelerle. Ben de inşallah sesimle bir yere gelirsem, ailemi daha iyi geçindirmek istiyorum.”
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