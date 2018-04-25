Eski eşler uzun bir aradan sonra ilk kez Popstar’da karşı karşıya
Sunuculuğunu Osmantan Erkır’ın üstlendiği, jürisinde birbirinden ünlü isimler olan Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı, çok sevilen ses yarışması “Popstar 2018” canlı yayınla bu akşam ekrana geliyor.
Programda bu akşam eski popstar yarışmacıları yeni yarışmacılar ile bir araya geliyor. Eski Popstar yarışmacılarından Recep Tanyıldız, Mehtap Yılmaz, Adnan Çakır, Aydan Kaya, Mustafa Bakırhan, Serkül Kan, Firdevs Güneş ve Erkan Gümüşsuyu’nun konuk olarak yer alacağı programda, izleyiciler müzik ve eğlencenin tadına varacak.
Eski eşler uzun bir aradan sonra ilk kez Popstar’da karşı karşıya
Bülent Ersoy’un jüri üyesi olduğu Popstar 2018’in bu akşam ekrana gelecek olan bölümüne aynı zamanda Armağan Uzun’da konuk olacak. Ünlü sanatçının yine Popstar yarışmasında tanışarak evlendiği eski eşi Armağan Uzun, canlı yayında bir kez daha Diva’nın karşısında şarkı söyleyecek.
Popstar 2018 canlı yayınla bu akşam Kanal D’de.
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