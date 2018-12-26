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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
26.12.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Polat Bilgin oyunculuk atölyesi açtı

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Polat Bilgin oyunculuk atölyesi açtı

Polat Bilgin'in kurduğu İstanbul Sinema Televizyon Atölyesi (İ.S.T.A), Akatlar’da hizmete girdi. 

Uzun yıllar boyunca çok sayıda televizyon dizisi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan, şimdilerde ise “Bir Litre Gözyaşı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Polat Bilgin, bilgi, birikim ve deneyimlerini genç oyuncu adaylarına aktarmak için kolları sıvadı. Başarılı oyuncu, İstanbul Sinema Televizyon Atölyesi (İ.S.T.A) adında bir butik atölye açtı. Akatlar’da hizmete giren atölyede oyuncu adaylarına 2 ay boyunca toplamda 40 saat eğitim veriliyor.

KİŞİYE ÖZEL YÖNTEMLE EĞİTİM

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan ve bir dönem Devlet Konservatuvarında Öğretim Görevlisi  olarak tiyatro dersleri veren Polat Bilgin, kurduğu atölye ile sektöre eğitimli ve nitelikli oyuncular kazandırmayı hedeflediğini söylüyor: “Yöntem olarak belli bir kalıba, metoda, biçime bağlı kalmaksızın, kişinin ihtiyacı olanı tespit edip, ihtiyacı doğrultusunda kişiye özel yöntem belirleyip beraber yol alıyoruz. Amacımız kişinin en kısa sürede donanımlı bir oyuncu olarak tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yer edinmesini sağlamak. Kalabalık sınıflarda kaliteli eğitimin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple ‘bire bir’ çalışmayı doğru kabul ediyoruz.“

KAPILARI PROFESYONELLERE DE AÇIK

Bugüne dek önemli oyunculara oyuncu koçluğu yapan Polat Bilgin, atölyesinde de yalnızca genç oyuncu adaylarıyla değil, profesyonel oyuncularla da çalışmalar yapıyor: “Meslektaşlarımıza proje esaslı oyuncu koçluğu yapıyoruz.

Polat Bilgin oyunculuk atölyesi açtı

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