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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pınar Deniz: Göründüğümüz gibi değiliz

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Pınar Deniz: Göründüğümüz gibi değiliz

Pınar Deniz, All dergisine kapak oldu. Oyuncu, dergideki röportajında çocukken psikolog olmayı hayal ettiğini söyledi: “Göründüğümüz gibi değiliz, hepimiz bir şeyler saklıyoruz. Neyi neden yaptığımızı anlamaya adayabilirdim hayatımı.”

YENİ Netflix dizisi “Aşk 101” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Pınar Deniz, yeni projelerini All dergisine anlattı. Dijital platformlar hakkında konuşan oyuncu, “Televizyon daha kısıtlı bir ortam ve belli bir matematiği var, her hikâye barınamıyor orada. Dijital ortamda ise çok daha çeşit ve özgür bir ortam var. Derdini daha kısa sürede, daha filtresiz anlatabildiğin için çoğunluk dijitale kaymaya başladı. İstediğin zaman istediğin kadar izleyebiliyorsun çünkü” dedi.

BİR ŞEYLER SAKLIYORUZ

Özcan Alper’in yeni film projesinde de yer alan Pınar Deniz, çocukluğunda psikolog olmayı hayal ettiğini söyledi: “Genel olarak psikoloji alanı beni çok etkiliyor. İnsanların söylediklerinden çok söyleyemedikleriyle daha çok ilgileniyorum mesela. Göründüğümüz gibi değiliz çünkü, hepimiz bir şeyler saklıyoruz. Altında yatan sebebi araştırmaya, neyi neden yaptığımızı anlamaya adayabilirdim hayatımı.”

Karın ağrısı sonra başlıyor

Pınar Deniz, oyunculukla ilgili heyecanını şu sözlerle anlattı: “Milyonlarca insanın seni seyredecek olması el ayak titretmiyor değil. Ama oynarken hiç bunu düşünmüyorum. Kimin izlediğiyle ilgilenmiyorum, sadece oynuyorum. Korku ve karın ağrıları sonrasında başlıyor.”

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