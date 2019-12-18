Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu!

Pınar Deniz'in Can Yaman'ın libido açıklaması ve ardından sergilediği tutumlar nedeniyle, birlikte oynayacakları diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Deniz, muhabirlerin soruları üzerine "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" diyerek açıklama yaptı.