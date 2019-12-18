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Televizyon
18.12.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu!

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Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu!

Atiye'nin galası dün akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. Galaya katılan Pınar Deniz, "Can Yaman'la başrol oynayacağı projeyi reddetti" iddialarına yanıt verdi.

Pınar Deniz'in Can Yaman'ın libido açıklaması ve ardından sergilediği tutumlar nedeniyle, birlikte oynayacakları diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Deniz, muhabirlerin soruları üzerine "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" diyerek açıklama yaptı.

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Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...Yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu.Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabıyla şoke etti.youtube.com/formulatvcom
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