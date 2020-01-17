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Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

Pınar Altuğ'dan duygusal Çocuklar Duymasın paylaşımı

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Pınar Altuğ'dan duygusal Çocuklar Duymasın paylaşımı

Çocuklar Duymasın dizisinin ilk bölümü 16 Ocak 2002 tarihinde ekranda yayınlanmıştı. Pınar Altuğ , Instagram hesabından o bölümden görüntüleri paylaşıp duygularını anlattı.

Altuğ, “Bugün Çocuklar Duymasın’ın 18'inci doğum günü. 16 Ocak 2002’de yayınlanmıştı ilk bölümümüz.ilk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti.Kamera önü ve arkası bütün çalışma arkadaşlarım iyi ki yollarımız kesişmiş,aramızdan ayrılan canlarımız Mekanınız cennet olsun” diye yazdı.

 

 

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