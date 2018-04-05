Peker Açıkalın: Yarım saat bakışmalı, 45 dakika klip temalı komedi olmaz
Bir süredir televizyon ekranından uzak olan oyuncu Peker Açıkalın, neden dizilerde rol almadığını açıkladı.
Posta gazetesinden Mesut Yar'a konuşan Açıkalın, "Yarım saat bakışmalı, 45 dakika klip temalı komedi olmaz" yanıtını verdi.
İşte, Yarı'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:
"Neden ortalıkta yok?
Gaffur (Avrupa Yakası) unutulmaz dizi karakterleri arasında yer alıyor. Bildiğim kadarıyla o pijamalı dansı sosyal medyada hâlâ rekor kırıyor...
Peki ama Gaffur’a hayat veren Peker Açıkalın neden ortada yok? Daha doğrusu neden dizilerde rol almıyor? Kendisine sordum...
“Yarım saat bakışmalı, 45 dakika klip temalı komedi olmaz” diyor. Dizilerin uzunluğu yüzünden hele ki komedi dizilerinin 120 dakika boyunca güldürmeye mahkum edilmesi yüzünden setlerden vazgeçmiş...
“Sağlık sorunları yüzünden sete çıkamıyor” diyenlere yanıtı bu köşeden verdi. Elçiye zeval olmaz... Belki aynı uzunlukta bir drama teklifi gelirse fikri değişebilir, kim bilir?"
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